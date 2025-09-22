Real Madrid, Ibrahima Konate'yi istiyor

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Real Madrid, sezon henüz yeni başlamış olmasına rağmen önümüzdeki yılın transfer planlarını şimdiden yapmaya başladı. Özellikle savunma hattında güçlenmeyi hedefleyen kulüp, Liverpool forması giyen Ibrahima Konate'yi listenin en üst sırasına yerleştirmiş durumda.

Fransız stoperin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olması, Real Madrid için büyük bir fırsat anlamına geliyor. İspanyol basınına göre kulüp, Konate ile ilk temaslarını kurdu ve transferi neredeyse garanti görüyor. Hatta Konate'nin Fransa Milli Takımı'ndaki partneri Dayot Upamecano'nun da Real Madrid'e önerildiği iddia ediliyor.

Liverpool ise oyuncusunu kaybetmemek adına yeni bir sözleşme imzalamak için yoğun çaba gösterdi. Ancak Konate'nin Anfield'da kalmaya sıcak bakmadığı ve yeni bir meydan okumaya hazırlandığı belirtiliyor. İngiliz kulübü, bu durumu Trent Alexander-Arnold'un geçtiğimiz sezonki sözleşme sürecine benzer şekilde "bitmiş bir anlaşma" olarak değerlendiriyor.

REAL MADRİD İMZAYA HAZIRLANIYOR

Bu gelişmeler, Jürgen Klopp sonrası yeni bir döneme giren Liverpool'un savunma planlarını doğrudan etkilemiş durumda. Konate'nin olası ayrılığı nedeniyle oyun süresi ve takım içindeki rolü de tartışma konusu haline geldi.

Öte yandan, Real Madrid'in ocak ayında oyuncuyla ön sözleşme imzalama ihtimali de gündemde. Daha önce çıkan haberlerde, Los Blancos'un 15 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazır olabileceği ifade edilmişti. Ancak Liverpool'un, sezon sonunda serbest kalacak olsa bile, savunmacısını düşük bir ücret karşılığında bırakması pek olası görünmüyor.

Bu nedenle önümüzdeki aylarda Konate'nin geleceği hem Liverpool hem de Real Madrid adına en çok konuşulan transfer başlıklarından biri olacak gibi görünüyor.