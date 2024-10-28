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Spor

Real Madrid için sürpriz iddia!

Bu sezon alınan sonuçlardan memnun olmayan Real Madrid yönetimi sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolları ayırmayı ve yerine Leverkusen'in çalıştırıcısı Xabi Alonso'yu getirmeyi planlıyor.

28 Ekim 2024 Pazartesi 16:51 - Güncelleme:
Real Madrid için sürpriz iddia!
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Bu sezon La Liga'ya istediği gibi başlayamayan Real Madrid için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak.

Haberde Perez'in gelecek sezon takımın başında düşünmediği İtalyan teknik adamın yerine gelecek ismi de belirlediği yazıldı.

XABI ALONSO İDDİASI!

Real Madrid Başkanı, gelecek sezon Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek istiyor.

Daha önce Real forması da giyen İspanyol çalıştırıcı, Madrid devinin teklifine olumlu yaklaşacağı aktarıldı.

Leverkusen'i geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştıran Alonso, dikkatleri üzerine çekmişti.

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