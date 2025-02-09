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Spor

Real Madrid ile Atletico Madrid puanları paylaştı

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki mücadele 1-1 tamamlandı. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 01:21 - Güncelleme:
Real Madrid ile Atletico Madrid puanları paylaştı
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İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki mücadele 1-1 tamamlandı.

Atletico Madrid, karşılaşmanın 34. dakikasında VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Konuk ekipte penaltının başına geçen Julian Alvarez, 35. dakikada Atletico Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.

Alvarez'in golüyle Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Real Madrid, soyunma odasından golle döndü. Ev sahibi ekipte Kylian Mbappe, 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Öte yandan Real Madrid, karşılaşma öncesi eski futbolcusu Marcelo'ya veda etti. Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Brezilyalı yıldız için Santiago Bernabeu'da maç öncesi tören düzenlendi.

Bu sonucun ardından Real Madrid 50, Atletico Madrid 49 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

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