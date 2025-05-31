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Spor

Real Madrid, Jesus Vallejo ile yollarını ayırdı

2015'te Zaragoza'dan transfer edilen Jesus Vallejo, Real Madrid formasıyla yalnızca 35 maça çıkmasına rağmen 12 kupa kazandı. İspanyol stoperin kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
Real Madrid, Jesus Vallejo ile yollarını ayırdı
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Real Madrid, Jesus Vallejo'nun kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. 2015 yılında Zaragoza'dan 5 milyon avroya transfer edilen 28 yaşındaki stoper, sık sık başka kulüplere kiralanarak toplamda altı farklı takıma gönderildi.

"Los Blancos" formasıyla 35 resmi maçta görev alan Vallejo, bu süreçte 1 gol, 1 asist ve 2 kırmızı kartla istatistiklere yansıdı. Buna karşın kulüp kariyerinde iki UEFA Şampiyonlar Ligi, dört FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere toplamda 12 kupa kazandı.

Milli takım düzeyinde de başarılar yaşayan Vallejo, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İspanya ile gümüş madalya elde etti. Ayrıca U-21 ve U-19 Avrupa Şampiyonalarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

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