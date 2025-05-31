Real Madrid, Jesus Vallejo ile yollarını ayırdı

Real Madrid, Jesus Vallejo'nun kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. 2015 yılında Zaragoza'dan 5 milyon avroya transfer edilen 28 yaşındaki stoper, sık sık başka kulüplere kiralanarak toplamda altı farklı takıma gönderildi.

"Los Blancos" formasıyla 35 resmi maçta görev alan Vallejo, bu süreçte 1 gol, 1 asist ve 2 kırmızı kartla istatistiklere yansıdı. Buna karşın kulüp kariyerinde iki UEFA Şampiyonlar Ligi, dört FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere toplamda 12 kupa kazandı.

Milli takım düzeyinde de başarılar yaşayan Vallejo, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İspanya ile gümüş madalya elde etti. Ayrıca U-21 ve U-19 Avrupa Şampiyonalarında şampiyonluk sevinci yaşadı.