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Spor

Real Madrid, Joselu için kararını verdi

Real Madrid geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Joselu'nun bonservisini almak için harekete geçti.

21 Haziran 2024 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Real Madrid, Joselu için kararını verdi
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La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, hücumdaki yıldızı Joselu için kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, sezon başında Espanyol'dan kiraladığı Joselu'nun bonservisini almak için harekete geçti.

İspanyol devinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan 1.5 milyon euro'ya satın almak opsiyonunu kullanıp kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilirken, Joselu'ya da 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi.

ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

Tecrübeli golcüye Real Madrid'in yanı sıra Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ancak İspanyol yıldızın kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Joselu bu sezon Real Madrid'de 47 karşılaşmada forma şansı bulurken 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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