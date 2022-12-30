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Spor

Real Madrid, Jude Bellingham için kesenin ağzını açtı

İspanya La Liga devi Real Madrid'in Borussia Dortmund'da forma giyen Jude Bellingham için 100 milyon eurodan fazla bonservis ödemeyi gözden çıkardığı ileri sürüldü.

30 Aralık 2022 Cuma 18:50 - Güncelleme:
Real Madrid, Jude Bellingham için kesenin ağzını açtı
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Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham'ı kadrosuna katmak için kasasından önemli bir rakamı çıkarmaya hazır.

ESPN'de yer alan habere göre, İspanyol devinin 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Borussia Dortmund'a 100 milyon euro'dan fazla bonservis vermeyi göze aldığı aktarıldı.

Real Madrid'in, ayrıca ara transfer döneminde İngiliz oyuncunun transferi için masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi.

Real Madrid dışında; Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi takımlarla da adı geçen Jude Bellingham'ın güncel piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösteriliyor.

Dortmund ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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