Real Madrid Julen Lopetegui'nin biletini kesti

Sezona ilk üç maçta üç galibiyet alarak başlayan ancak devamında büyük bir hüsrana uğrayan ve La Liga'da son dört maçtan sadece bir puan çıkarabilen İspanyol devinde Julen Lopetegui'nin bileti kesildi. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Viktoria Plzen ile son maçına çıkacak teknik direktörün yarın görevine son verilecek. Beyaz şişmşekler, takımın başına altyapıda başarılı işlere imza atan eski oyuncusu Santiago Solari'yi getirecek.

Şampiyon yaptı

Real Madrid, ardından Manchester United'ta futbolcularla ters düşen ve İngiltere'de günlerinin sayılı olduğu belirtilen eski çalıştırıcısı Jose Mourinho'yu bekleyecek. Portekizli Teknik Direktör, 2010-13 arası çalıştırdığı İspanyol temsilcisinde 2011-12'de lig, 2010-11'de İspanya Kupası'nı kazandırmış ardından başarısız olduğunu belirterek karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetmişti. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin adı da Real Madrid teknik direktör adayları arasında geçiyordu. Guti'nin Mourinho'nun yardımcısı olarak teknik heyette yer alabileceği ifade edildi.