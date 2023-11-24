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Spor

Real Madrid kararını verdi! Arda Güler dev teklifi reddetti

Sezon başında Fenerbahçe'den LaLiga devi Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, sakatlıkları yüzünden henüz forma giyemedi. İspanyol basını ise, milli oyuncunun sezon başında dev teklifi reddettiğini duyurdu. İşte Arda Güler haberinin detayları...

24 Kasım 2023 Cuma 20:41 - Güncelleme:
Real Madrid kararını verdi! Arda Güler dev teklifi reddetti
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Yaz transfer döneminde bonuslar dahil yaklaşıp 30 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den LaLiga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlık krizi yaşıyor. İspanyol devine gittiği günden bu yana 3 kez sakatlık yaşayan milli oyuncu, henüz forma giyemedi.

Genç yıldız, son günlerde ocak ayında başka bir takıma kiralanacağı haberleriyle gündem olmuştu. İspanyol basını ise 18 yaşındaki oyuncunun son durumu duyurdu. Aktarılan habere göre Real Madrid, Arda'yı ocak ayında hiçbir takıma kiralamayacak ve milli futbolcuda yaşadığı sakatlıklara rağmen takımdan ayrılmak istemiyor.

ARDA GÜLER, BUNDESLİGA DEVİNİ REDDETTİ!

Öte yandan Arda Güler'in, şu anda Bundesliga'nın zirvesinde bulunan Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen'in yaptığı kiralama teklifini sezon başında reddettiği aktarıldı.

GENÇ YILDIZ NE SÖYLEMİŞTİ?

18 yaşındaki oyuncu, Real Madrid ile sözleşme imzaladığı törende kiralık transfer ihtimali ile ilgili soruyu şu sözlerle yanıtlayıp kapıyı kapatmıştı:

"Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hocamıza bunun söz konusu olmadığını söyledim. Buraya oynamaya geldim."

DÖNÜŞ TARİHİ VERİLMEYECEK!

Ayrıca İspanyol devi Real Madrid, Arda konusunda oldukça hassaslaşmış durumda. Yapılan habere göre, Madrid ekibi milli oyuncu için gizlilik kararı aldı. Bundan sonra Arda'nın sakatlığı için herhangi bir dönüş tarihi verilmeyecek.

star.com.tr

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