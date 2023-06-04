Real Madrid, Karim Benzema ayrılığını duyurdu

Real Madrid'de bir dönem sona eriyor! İspanyol devi, golcü futbolcusu Karim Benzema ile yolların ayrılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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14 sezondan bu yana Real Madrid forması giyen Karim Benzema, bu yaz Real Madrid'den ayrılacak.
VEDA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Real Madrid, salı günü başkan Florentino Perez'in de katılacağı basın toplantısıyla Benzema'ya veda edileceğini duyurdu.
AL ITTIHAD İLE ADI GEÇİYOR
Karim Benzema'nın adı Suudi Arabistan'dan Al Ittihad ile anılıyor.
2 YIL, 400 MİLYON EURO
Suudi Arabistan ekibinin, Fransız golcüye 2 yıl için 400 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.
REAL MADRID KARİYERİ
Real Madrid'de 647 maça çıkan Fransız golcü, 353 gol, 165 asistlik performans sergiledi. Benzema, 14 yıllık Real Madrid kariyerinde 25 kupa kazandı.