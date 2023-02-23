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Spor

Real Madrid, Karim Benzema'ya alternatif arıyor

İspanya La Liga devi Real Madrid'in transferde önceliğinin hücum oyuncusu olduğu ve Karim Benzema'ya alternatif bir isim aradığı ileri sürüldü.

23 Şubat 2023 Perşembe 22:03 - Güncelleme:
Real Madrid, Karim Benzema'ya alternatif arıyor
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Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ı önceliği haline getirdiği öne sürülen Real Madrid için yeni bir iddia gündeme geldi.

The Athletic'in haberine göre, İspanyol devinin tranfer için önceliği bir hücum oyuncusu. Real Madrid'in, Karim Benzema'ya alternatif olabilecek ve kanatlarda da oynayabilen bir isim arayışında olduğu aktarıldı.

Real Madrid'in, ayrıca Bellingham'ın transferi için artık yarışta olmadığının mesajını verdiği belirtildi. Madrid'in bu tutumunun, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için yeni bir strateji olduğu kaydedildi.

Geçen yaz PSG'den Kylian Mbappe'yi ısrarla isteyen ancak daha sonra Fransız futbolcunun PSG'de kalmaya karar vermesiyle Real Madrid'in büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı hatırlatıldı. Real Madrid'in bu nedenle Bellingham transferinde aynı tutumu sergilemek istemediği ve strateji değiştirdiği ifade edildi.

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