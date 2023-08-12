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Spor

Real Madrid, Kepa'yı bitiriyor

Real Madrid, sakatlanan kalecisi Thibaut Courtois'ın yerini Kepa Arrizabalaga ile doldurmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Kepa'nın kiralık transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:11 - Güncelleme:
Real Madrid, Kepa'yı bitiriyor
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Real Madrid, kalesini Chelsea'den Kepa Arrizabalaga ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Thibaut Courtois'ın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan İspanyol devi, Kepa'da karar kıldı. Real Madrid, İspanyol kalecinin kiralık transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı.

Real Madrid ve Chelsea arasında yapılan kiralık anlaşmada 28 yaşındaki kaleci için satın alma zorunluluğu yer almıyor.

Chelsea, Kepa'yı 2018 yılında Athletic Bilbao'dan 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İspanyol eldiven, Chelsea'nin kalesini 163 maçta korudu.

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