Real Madrid kupada çok farklı
Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu ilk maçında Melilla'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Melilla ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Solari'nin takımın başında çıktığı ilk maçı Real Madrid 4-0 kazanmayı başardı.
Real Madrid'in ilk yarıdaki golleri 28. dakikada Benzema ve 45. dakikada Asensio'dan geldi.
Karşılaşmanın 79. dakikasında Odriozola ile farkı 3'e çıkaran Madrid ekibi, 90. dakikada Gonzalez ile skoru belirledi.
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