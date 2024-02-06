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Spor

Real Madrid, Leny Yoro'yu istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Lille'de forma giyen 18 yaşındaki stoper oyuncusu Leny Yoro'yu istediği ileri sürüldü.

6 Şubat 2024 Salı 10:15 - Güncelleme:
Real Madrid, Leny Yoro'yu istiyor
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Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga'da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Real Madrid, yaşanan sakatlıkların da etkisiyle stoper arayışını yeniden hızlandırdı.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid; Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Leny Yoro'yu transfer listesinin en başına aldı. Fransız temsilcisi, genç yıldız stoperi için 60 milyon euro gibi bir bedel istiyor ve bu miktar, transferin önünde engel olarak durabilir.

EFSANE OLABİLİR!

Militao'nun sakatlanmasıyla hem de şimdi kış transfer döneminde Alaba'nın yaşadığı sakatlık sonrasında birçok stoperin önerildiği Real Madrid, önceliğini uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak belirlerken, 18 yaşındaki Yoro'nun zamanla bir Real Madrid efsanesine dönüşebileceğinin altı çiziliyor.

PSG ALAMADI!

Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de oynayabilen Fransız oyuncu bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarak kendisini gösterme fırsatını iyi değerlendirdi. Lille altyapısından yetişen ve alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen Yoro, daha önce PSG'den de teklif almış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Menajerliğini son zamanlarda Real Madrid ile pek de iyi bir dönem geçirmeyen Portekizli Jorge Mendes'in yaptığı Yoro'nun Lille ile olan kontratı 2025 yazında sona erdiği için Real Madrid'in, bonservisini biraz daha düşürerek genç yıldızı kadrosuna katabileceği aktarılıyor.

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