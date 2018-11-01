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Real Madrid, Leonardo Jardim için devreye girdi

Real Madrid'in, ismi Fenerbahçe ile de anılan Leonardo Jardim için menajeri Jorge Mendes ile biraraya geldiği belirtildi.

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, boşta olan teknik direktörlük koltuğu için Monaco'dan ayrılan Leonardo Jardim'i düşündüğü iddia edildi.

İspanya basınında çıkan habere göre; 44 yaşındaki Portekizli teknik adamın menajeri olan Jorge Mendes ile biraraya gelen Florentino Perez'in şartları öğrendiği belirtildi. Sezonun geri kalanı için ve sonrası için bir anlaşma isteyen Perez'in bu teklifi Mendes'e götürdüğü ifade edildi.

Real Madrid'in Jardim isteğinde, Asensio, Ceballos, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Odegaard gibi genç yeteneklere sahip olması ve bu oyuncuların geliştirilmesi olduğu vurgulandı.

Florentino Perez'in Jardim'e sezonun kalanı için 6-7 milyon Euro aralığında bir maaş düşündüğü bilgisi verildi.

Leonardo Jardim, kariyerinde daha önce Beira-Mar, Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon ve son olarak 2014'ten Ekim 2018'e kadar Monaco'yu çalıştırmıştı.

(Sporx)

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