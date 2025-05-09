İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2025 Cuma / 12 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7323
  • EURO
    43,5876
  • ALTIN
    4134.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid listeye ekledi: Viktor Gyökeres
Spor

Real Madrid listeye ekledi: Viktor Gyökeres

Real Madrid golcü transferi için harekete geçti. Eflatun beyazlıların, birçok dünya devinin radarında olan Viktor Gyökers'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 01:40 - Güncelleme:
Real Madrid listeye ekledi: Viktor Gyökeres
ABONE OL

İspanya devi Real Madrid, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon Avrupa'yı sallayan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi.

Fichajes'in haberine göre; kulüp başkanı Florentino Pérez, Gyökeres için bizzat devreye girerek Arsenal ve Manchester United'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu kadroya katmak adına girişimlere başladı.

Xabi Alonso'nun gelecek sezon takımın başında olmasına kesin gözüyle bakılırken, kulüp hücum hattını da tereddütsüz bir şekilde İspanyol teknik adama emanet etmek istiyor.

100 MİLYON İSTENİYOR

Sporting Lizbon yıldız golcü için sıraya giren Avrupa devleri için bonservis bedelinin 100 milyon Euro olarak belirledi. Madrid temsilcisi bu fiyatta indirime gidilebileceğinden emin durumda.

49 MAÇTA 52 GOL

Sporting formasıyla bu sezon 49 maça çıkan yıldız golcü, 52 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.