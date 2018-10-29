Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Real Madrid, Lopetegui'nin görevine son verdi

Real Madrid'de beklenen hamle gerçekleşti; Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığı açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Real Madrid, Barcleona karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını açıkladı.
 
B takımı Castilla'nın teknik direktörü Santiano Soları, geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA