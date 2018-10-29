Real Madrid, Lopetegui'nin görevine son verdi
Real Madrid'de beklenen hamle gerçekleşti; Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Real Madrid, Barcleona karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını açıkladı.
B takımı Castilla'nın teknik direktörü Santiano Soları, geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.