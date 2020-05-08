İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1162
  • EURO
    7,7335
  • ALTIN
    390.706
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid Luka Jovic'in ayağında kırık tespit edildiğini açıkladı
Spor

Real Madrid Luka Jovic'in ayağında kırık tespit edildiğini açıkladı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, forvet oyuncusu Luka Jovic'in sakatlandığını duyurdu. Açıklamada ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

08 Mayıs 2020 Cuma 19:19 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 19:19
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, forvet oyuncusu Luka Jovic'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon avroya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.

Real Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür klibi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.