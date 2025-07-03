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Spor

Real Madrid maçı için erteleme talebi

İspanyol Futbolcular Birliği (AFE), Real Madrid'in yoğun fikstürü nedeniyle 17 Ağustos'taki Osasuna maçının ertelenmesini talep etti.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 09:01 - Güncelleme:
Real Madrid maçı için erteleme talebi
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İspanyol Futbolcular Birliği (AFE), Real Madrid'in 17 Ağustos'ta Osasuna ile oynayacağı La Liga açılış maçının ertelenmesini resmen talep etti. Marca'nın haberine göre AFE, oyuncuların dinlenme süresine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, mevcut planlamanın oyuncu sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

AFE'den yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren sağduyu maçın ertelenmesi gerektiğini söylüyor. Real Madrid gibi İspanyol futbolunun zirvesini temsil eden bir kulüp daha geç başlayabilir. Oyuncular bu sistemin temel taşıdır," denildi.

Sendika, kulüplerle yapılan toplu sözleşmeye göre futbolcuların 30 takvim günü tatil hakkı olduğunu, bunun da en az 21 gününün kesintisiz olması gerektiğini hatırlattı. AFE, Real Madrid için üç alternatif tarih sundu: 27 Ağustos, 29 Ekim veya 3 Aralık.

Real Madrid, şu anda ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Son olarak Juventus'u 1-0 yenen Madrid ekibi, 5 Temmuz'da çeyrek finalde Borussia Dortmund'la karşılaşacak.

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