Real Madrid - Manchester City maçında kazanan yok

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz Manchester City karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin 36. dakikasında Camavinga'nın asistiyle Vinicius Jr. topu ağlara gönderirken Real Madrid ilk yarıyı önde tamamladı. Real Madrid karşısında topu ayağında tutan taraf olan Manchester City, ikinci yarıda aradığı golü ise 67'de Kevin De Bruyne'nun uzaklardan attığı müthiş şutla buldu.

İki takımı bir kez daha karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mayıs tarihinde Ettihad Stadı'nda oynanacak.

CITY BASKIN BAŞLADI

Pep Guardiola'nın öğrencileri, zorlu Bernabeu deplasmanında topla oynama üstünlüğünü maçın başında eline geçirdi.

Real Madrid kalesine ilk yarıda 6 şut gönderen City, ikinci yarıda 5 şutun birinde golü buldu.

HAALAND SESSİZ

Premier Lig'de bu sezon gol rekoru kıran, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 12 gol kaydeden Haaland, Real Madrdir karşısında etkisizdi.

Norveçli yıldız katı Real Madrid savunmasının arasında aradığı golü bulamadı.