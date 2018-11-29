Real Madrid, Manchester City'den bedavaya Brahim Diaz'ı alıyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid, ilk transferini Manchester City'den yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Real Madrid, Manchester City ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki Brahim Diaz ile her konuda anlaştı.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Diaz'ın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala başka bir takıma imza atma hakkı bulunuyor. Real'in Ocak ayında Diaz ile resmi sözleşme imzalayacağı ve genç futbolcunun yeni sezonda Real Madrid forması giyeceği belirtildi.

CITY İKNA EDEMEDİ

Manchester City'nin 10 numara pozisyonunda görev alan Diaz'ı yeni sözleşme imzalaması için uğaştığı ancak genç futbolcunun Real'e gitmek için Manchester City'den gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi.

(Sporx)