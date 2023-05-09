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Spor

Real Madrid, Manchester City'yi ağırlıyor! İşte muhtemel ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, evinde Manchester City'yi ağırlayacak.

9 Mayıs 2023 Salı 09:11 - Güncelleme:
Real Madrid, Manchester City'yi ağırlıyor! İşte muhtemel ilk 11'ler
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşmada 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Mayıs Çarşamba günü Ettihad Stadı'nda oynanacak.

EKSİKLER

Real Madrid'de savunmanın önemli ismi Eder Militao cezası nedeniyle oynayamayacak.

Manchester City'de eksik isim bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD

Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

MANCHESTER CİTY

Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji, De Bruyne, Rodri,

Gündoğan, Bernardo Silva, Haaland, Grealish

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