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Spor

Real Madrid, Musiala transferinde önde

Real Madrid, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala transferinde rakiplerine göre daha ön sırada yer alıyor.

25 Ekim 2023 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Real Madrid, Musiala transferinde önde
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Real Madrid, Bayern Münih forması giyen 20 yaşındaki Alman oyuncu Jamal Musiala'yı transfer etmek için harekete geçti.

SÖZLEŞMEDE ANLAŞAMADI

Bayern Münih ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Jamal Musiala, Alman deviyle sözleşme uzatma konusunda anlaşamamıştı. Senelik 9 milyon euro kazanan Jamal Musiala maaşında ciddi bir artış olmayaacağından dolayı sözleşme görüşmelerini durdurdu.

Real Madrid, Jamal Musiala'nın bu tavırlarından sonra yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için kollarını sıvadı. Alman basınında yer alan haberlere göre net bir ücret ortaya çıkmasa da Real Madrid başkanı Florentino Perez, Jamal Musiala için fazlasıyla cömert bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

2 DEV DAHA PEŞİNDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre de Jamal Musiala için Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City yıldız oyuncu için nabız yokluyor.

Ayrıca Liverpool'unda yaz transfer döneminde 20 yaşındaki Alman yıldız için teklif yapacağı iddia edildi. Ancak Bayern Münih, 3 takımdan da gelecek teklifleri ne olursa olsun reddedecek.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 10 resmi maça çıkan Jamal Musiala bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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