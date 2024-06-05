İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2024 Çarşamba / 29 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3016
  • EURO
    35,1451
  • ALTIN
    2441.64
  • BIST100
    10351
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid, Nacho ile tekrar görüşecek
Spor

Real Madrid, Nacho ile tekrar görüşecek

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez, yönetimle yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

5 Haziran 2024 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
Real Madrid, Nacho ile tekrar görüşecek
ABONE OL

Real Madrid, sözleşmesi sona eren kaptanı Nacho Fernandez ile yeni bir görüşme yapacak.

İspanyol savunma oyuncusu, geçtiğimiz aylarda teknik direktör Carlo Ancelotti ve kulübe sezon sonunda takımdan ayrılacağını bildirmişti.

The Athletic'te yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcunun şu anda takımdan ayrılma konusunda şüphelerinin olduğu belirtildi. Nacho, bu nedenle kulüple yeni bir görüşme yapacak.

Nacho'nun adı ayrılık kararı sonrası Suudi Arabistan ve MLS'ten bazı ekiplerle anılmıştı.

Real Madrid altyapısından yetişen ve kariyerinin tamamını İspanyol devinde geçiren Nacho Fernandez, geride kalan sezonda David Alaba ve Eder Militao gibi isimlerin uzun süreli sakatlıklarının da etkisiyle 45 maçta süre buldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.