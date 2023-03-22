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Spor

Real Madrid, rotayı Vlahovic'e çevirdi!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forvet arayışlarını sürdürüyor. Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'e kancayı takan İspanyol devi transferi bitirmeyi hedefliyor.

22 Mart 2023 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
Real Madrid, rotayı Vlahovic'e çevirdi!
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Daha önce forvet için Harry Kane ve Dusan Vlahovic seçenekleri üzerinde duran Real Madrid, son kararını verdi.

Forvet için iki seçenek üzerinde duran Real Madrid, Dusan Vlahovic'te karar kıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Real Madrid, yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için çalışacak.

Hberde rakam verilmezken, büyük bir teklifle İtalyan devinin kapısının çalınacağı aktarıldı.

Real Madrid'in alternatifleri arasında Harry Kane'nin de olduğu ancak önceliğin Vlahovic olacağı ifade edildi.

23 yaşındaki Sırp oyuncu, Juventus ile çıktığı 49 maçta 20 gol ve 6 asist yaptı.

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