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Real Madrid sahasında Levante'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı

Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında Levante'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

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La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Bernabeu'da Levante'yi konuk etti. Real Madrid 90 dakika sonunda Levante'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla real Madrid ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Real Madrid'in golünü mücadelenin 72. dakikasında Marcelo kaydetti. Levante'nin gollerini 6. dakikada Jose Luis Morales ve 13. dakikada penaltıdan Roger attı.

Real Madrid'in iki devrede de birer golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 14 puanda kalırken, Levante puanını 13'e çıkardı.

Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında Nou Camp'ta Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Levante ise bir sonraki maçında Leganes'i sahasında konuk edecek.

(Sporx)

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