İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6177
  • EURO
    18,315
  • ALTIN
    980.049
  • BIST100
    4071.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grubunu lider olarak tamamladı
Spor

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grubunu lider olarak tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, son maçta İskoçya temsilcisi Celtic'i 5-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 23:01 - Güncelleme:
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grubunu lider olarak tamamladı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, konuk ettiği İskoçya'nın Celtic takımını 5-1 yenerek grubu 13 puanla lider tamamladı.

F Grubu'nda, Almanya takımı Leipzig ise deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 4-0 yenerek grubu 12 puanla ikinci sırada bitirdi.

Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Real Madrid ve Leipzig, son 16 turuna yükseldi.

Shakhtar Donetsk ise grubu 6 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Celtic ise 2 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya veda etti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.