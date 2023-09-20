Real Madrid, son dakika golüyle Union Berlin'i devirdi!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid ile ilk kez bu turnuvaya katılan Alman ekibi Union Berlin karşı karşıya geldi. Real Madrid son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Real Madrid maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı.

İspanyol devi, 90+4. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin, Braga'yı ağırlayacak.

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

- Topla oynama: %75-%25

- Toplam şut: 32-4

- İsabetli şut: 7-0