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Spor

Real Madrid son dakikada kazandı

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu Rodrygo'nun son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
Real Madrid son dakikada kazandı
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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Andoni Iraola'nın yönetimindeki Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1 kazanırken goller; 31. dakikada Karim Benzema ve 89. dakika Rodrygo'dan geldi. Rayo Vallecano'nun tek golü ise 84. dakikada Raul de Tomas'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 74 puana yükselirken Vallecano 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken, Rayo Vallecano evinde Villarreal'i konuk edecek.

VINICIUS JR'A DESTEK

Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi.

Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.

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