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Spor

Real Madrid teknik direktörü için kararını verdi!

İspanya La Liga devi Real Madrid, mevcut teknik direktörü Carlo Ancelotti'yle sözleşme uzatma kararı aldı. Aktarılan habere göre eflatun beyazlılar, bu yılın son günlerinde deneyimli teknik adamla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlayacak.

27 Kasım 2023 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
Real Madrid teknik direktörü için kararını verdi!
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La Liga ekiplerinden Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, bu yılın son günlerinde Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlayacak.

ANCELOTTI SICAK BAKIYOR

Haberde, Madrid ekibinin 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği Ancelotti'nin de takımın başında kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan Brezilya Milli Takımı'nın da ilgisi bulunan Carlo Ancelotti'nin, Brezilya'nın ilgisine karşın Real Madrid'de kalmayı öncelik olarak gördüğüne yer verildi.

Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantilerken La Liga'da 35 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

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