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Spor

Real Madrid, Theo Hernandez'i geri getirmek istiyor

Real Madrid'in, AC Milan'da zor günler geçiren eski sol beki Theo Hernandez'i yeniden kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
Real Madrid, Theo Hernandez'i geri getirmek istiyor
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Real Madrid, savunma hattını yeniden yapılandırmak için eski oyuncusu Theo Hernandez'i gündemine aldı. AC Milan'da forma giyen sol bek, kulüp yönetimiyle yaşadığı gerginlik nedeniyle Madrid'e dönüşe sıcak bakıyor. İtalyan basınına göre, La Liga devi sezon sonunda resmi adım atabilir.

Milan, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Inter'e Süper Kupa'yı kaybeden ekip, 14 Mayıs'taki Coppa Italia finaline hazırlansa da ligde yalnızca 54 puanla 9. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılım için yarışan AS Roma'nın altı puan gerisinde kalan Milan'da hem yönetim hem de kadro içindeki huzursuzluk dikkat çekiyor.

Theo Hernandez'in durumu ise bu kaotik ortamın merkezinde. Bir yandan Real Madrid'e dönüş ihtimali konuşulurken, öte yandan oyuncunun Milan'da kalmak istediği ve sözleşmesini uzatma niyeti taşıdığı da gelen bilgiler arasında. Kaynaklara göre nihai karar, sezonun kalan maçlarındaki performansa bağlı olacak.

Real Madrid'in ise sol bek rotasyonunu güçlendirmek için alternatifler arasında Hernandez'i üst sıralara aldığı belirtiliyor.

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