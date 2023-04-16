Real Madrid, Toni Kroos ile nikah tazeleyecek

Real Madrid, Alman yıldızı Toni Kroos ile ilgili kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre; İspanyol devi, Alman orta saha ile yeni sözleşme imzalayacak.

Real Madrid, 33 yaşındaki oyuncuya geçtiğimiz sezon sözleşme teklifinde bulunsa da Kroos'un bu teklif için kulüpten zaman istediği belirtildi.

Alman oyuncu, yönetimle yaptığı son görüşmede sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu iletti. Habere göre yıldız oyuncu 1 yıl daha Real Madrid forması giyecek. Tecrübeli orta saha 2014 yılından beri Madrid devinin formasını terletiyor.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon Real Madrid ile 40 maça çıktı ve 2 gol, 5 asist yapma başarısı gösterdi.