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Spor

Real Madrid transferde hedefi belirledi

İspanyol devi Real Madrid 2025 yazı için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Eflatun beyazlılar; Rodri, Trent Alexander-Arnold, William Saliba ve Cristian Romero olduğu öne sürüldü.

17 Eylül 2024 Salı 15:36 - Güncelleme:
Real Madrid transferde hedefi belirledi
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Real Madrid, 2025 yazı için şimdiden 4 transfer hedefini belirledi.

ANA HEDEF RODRI

The Independent'te yer alan habere göre, Real Madrid'in gelecek yaz ana hedefinin Manchester City'den Rodri olduğu belirtildi. Real Madrid'in Rodri transferi için Manchester City'nin Finansa Fair Play davalarını yakından takip ettiği kaydedildi.

İspanyol devinin bir diğer hedefinin Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold olduğu belirtildi. Arnold'un Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz oyuncu, henüz kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı.

DURUMU GÖRMEK İSTİYOR

Jude Bellingham'ın İngiltere Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Arnold ile sık sık Real Madrid hakkında konuştuğu ifade edildi. Arnold'un da Jürgen Klopp sonrası Liverpool'daki durumu görmek istediği vurgulandı.

SAVUNMA HEDEFLERİ

Real Madrid'in savunmanın ortasına da Arsenal'den William Saliba'yı düşündüğü ancak bu anlaşmanın zor olabileceği kaydedildi. Real Madrid'in bu nedenle savunma için diğer hedefinin Tottenham'dan Cristian Romero olduğu öne sürüldü.

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