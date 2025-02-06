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Spor

Real Madrid uzatmalarda turladı

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, deplasmanda Borja Jimenez'in ekibi Leganes'i 3-2 yenerek tur atlamayı başardı. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
Real Madrid uzatmalarda turladı
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İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, deplasmanda Borja Jimenez'in ekibi Leganes'i 3-2 yenerek tur atlamayı başardı.

Municipal de Butarque'de oynanan maçta Real Madrid, 2-0 öne geçtiği maçta skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı ancak 90+3'te genç oyuncusu Gonzalo Torres'in attığı gol ile maçı kazanmayı başardı.

Real Madrid'in ilk golünü ise 18. dakikada Luka Modric ve 25. dakikada Endrick kaydetti. Leganes'in gollerini ise 39. dakikada penaltıdan ve 59. dakikada Juan Diaz kaydetti.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid kupada adını yarı finale yazdırırken, Leganes kupaya veda etmiş oldu.

  • RealMadrid
  • Leganes
  • ArdaGüler

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