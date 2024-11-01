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Spor

Real Madrid, Valencia'daki sel felaketi için bağışta bulunacak

İspanya, salı günü başta Valencia olmak üzere sel felaketi yaşadı. Real Madrid, İspanya'yı etkileyen bu felaket için bağış kampanyası başlatırken, gelirinin de yüzde 6'lık kısmını mağdurlara bağışladı.

1 Kasım 2024 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Real Madrid, Valencia'daki sel felaketi için bağışta bulunacak
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İspanya, salı günü başta Valencia olmak üzere sel felaketi yaşadı. Ülkede birçok yer sel altında kalırken, 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Ölümlerin yanı sıra sayısız kayıp bulunuyor.

İspanya'nın doğusunda yaşanan bu felaketin ardından başkan Florentino Perez önderliğinde Real Madrid kulübü bağış kampanyası başlattı.

Eflatun beyazlılar, başlattığı kampanyanın yanı sıra geçtiğimiz sezon yaptığı net karın yüzde 6'sını mağdurlar için bağışlayacak. Madrid'in en az 16 milyon Euro bağışlaması bekleniyor.

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