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Spor

Real Madrid, Valencia'yı iki golle geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 17. haftaya denk gelen erteleme maçında Real Madrid, Valencia'yı 2-0 mağlup etti.

AA3 Şubat 2023 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Real Madrid, Valencia'yı iki golle geçti
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İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmada Real Madrid'in galibiyet golleri ikinci yarıda Marco Asensio (Dk. 52) ve Vinicius'dan (Dk. 55) geldi.

Valencia'da Gabriel Paulista karşılaşmanın 72. dakikasında Vinicius'a yaptığı sert faulden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Diğer yandan Real Madrid'de Fransız forvet Karim Benzema maçın 67. dakikasında sakatlanınca oyundan alındı.

Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu.

Karşılaşma sonunda puanını 45'e çıkaran Real Madrid, lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde son 5 haftadır kazanamayan, hafta başında teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu görevden alıp altyapıdan Salvador Gonzalez'i takımın başına getiren Valencia, 20 puanla 14. sırada kaldı.

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