Real Madrid, Villarreal'in düğümünü çözemedi

26 Eylül 2021 Pazar 00:05 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 00:06

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Villarreal ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Beklentilerin uzağında kalan mücadelede Real Madrid 3 tehlikeli pozisyon yakalayabilirken, Villarreal kalecisi Asenjo sadece 1 kurtarışla maçı tamamladı. Villarreal de rakibine karşı 3 önemli pozisyon buldu ancak 2 isabetli şutta kaleci Courtois'i geçmeyi başaramadı.

Real Madrid, La Liga tarihinde Villarreal'i konuk ettiği 22 maçta sadece 1 yenilgi alırken (15G 6B), ligde son 4 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Villarreal, 2016'dan sonra en uzun serisini yaşadı. Öte yandan Karim Benzema, bu sezon La Liga'da ilk kez gol ya da asist katkısı yapmadan bir maçı tamamlamış oldu.

Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Real Madrid, puanını 17 yaparak liderliğini sürdürdü. Şu ana kadar sezonun en çok berabere kalan takımı olan Villarreal ise 5. beraberliğini alarak 8 puana yükseldi.

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol ile karşılaşacakken, Villarreal evinde Betis'i konuk edecek.