Real Madrid, Xabi Alonso ile yeni bir başlangıca hazırlanıyor

Geçen sezonu kupasız kapatan Real Madrid, yeni sezona bambaşka bir kimlikle girmeye hazırlanıyor.

İspanyol ekibi, sezonun bitmesiyle birlikte teknik direktör Carlo Ancelotti'ye veda etti ve koltuğu Xabi Alonso'ya emanet etti.

TRANSFERDE GERİ SAYIM

Real Madrid, transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı. İspanyol devi, Bournemouth'tan Dean Huijsen ve Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold transferinin ardından bir transfer için daha geri sayıma geçti.

SON DETAYLARDA

Real Madrid, Alvaro Carreras transferi için Benfica ile anlaşmaya yaklaştı. Daha önce altyapısında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile kişisel şartlarda anlaşmaya varan Real Madrid, Alvaro Carreras için Benfica ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid ve Benfica'nın 22 yaşındaki sol bek Carreras için son detayları görüştüğü yazıldı.

HAMLELER SAVUNMAYA!

Real Madrid, geçtiğimiz sezon savunma hattında yaşadığı sorunlarla dikkat çekmişti. İspanyol devi, sezonun uzun bir bölümünde savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle bu bölgeye Aurelien Tchouameni, Fede Valverde ve Eduardo Camavinga gibi yıldızları devşirmek zorunda kalmıştı.

Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde bu sıkıntıları yaşamamak için elini çabuk tuttu. İlk iki transfer hamlesini savunmaya yapan (Hujsen stoper, Arnold sağ bek) İspanyol devi, üçüncü hamlesini de Carreras ile sol beke yapmak için geri sayıma geçti.

TAKIMI GENÇLEŞTİRİYOR

Real Madrid'in yaptığı transferlerin yaşı da dikkat çekici oldu.

20 yaşındaki Huijsen ve 26 yaşındaki Arnold'u kadrosuna katan Xabi Alonso'nun ekibi, bir sonraki hamlesini de 22 yaşındaki sol bek Carreras için yaptı.

HÜCUMDAKİ ADAY

Real Madrid'in hücum hattı için listesinde ise Franco Mastantuonu yer alıyor. İspanyol devi, River Plate forması giyen 17 yaşındaki on numaranın transferi için girişimlerine devam ediyor.