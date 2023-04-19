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Spor

Real Madrid yarı final biletini aldı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında deplasmanda Chelsea'yi 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
Real Madrid yarı final biletini aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu.

İlk maçı sahasında 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, Stamford Bridge'de oynanan maçtan da aynı skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 58 ve 80. dakikalarda Rodrygo attı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Chelsea, bu sezon Avrupa defterini kapattı.

Real Madrid, yarı finalde Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinden tur atlayan taraf ile karşılaşacak. O eşleşmede, Manchester City sahasındaki ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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