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Spor

Real Madrid yıldız oyuncuyu bitirdi! İmzalar yakında atılacak

Real Madrid sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alphonso Davies ile anlaştı. Kanadalı bek Ocak ayında İspanyol deviyle sözleşme imzalayacak.

15 Kasım 2024 Cuma 21:44 - Güncelleme:
Real Madrid yıldız oyuncuyu bitirdi! İmzalar yakında atılacak
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İspanyol devi Real Madrid, 2025-2026 sezonunun ilk transferini şimdiden yaptı.

Marca gazetesinin haberine göre Real Madrid yöneticileri, Alphonso Davies ile anlaşmaya vardı.

OCAK AYINDA İMZAYI ATACAK

Kanadalı yıldız bek, Ocak ayında İspanyol deviyle sözleşme imzalayacak.

2019 yılında Vancouver'dan 14 milyon Euro'ya transfer edilen Alphonso Davies, Bayern Münih'te 213 maçta forma giydi ve 11 gol, 34 asistlik katkıda bulundu.

Real Madrid'in sıradaki hedefi Liverpool'da son senesine giren sağ bek Trent Alexander-Arnold. Eflatun beyazlılar, bonservis ücreti ödemeden kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

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