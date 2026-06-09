Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi resmen sona erdi

Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Real Madrid ile Alvaro Arbeloa'nın, A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Eflatun-beyazlılar, kulübün altyapısına katıldığı ilk günden bu yana kariyeri boyunca sadakat, bağlılık ve profesyonellik gösteren Arbeloa'ya teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arbeloa'nın kişiliği ve duruşunun Real Madrid'in değerlerini temsil eden önemli bir örnek olduğu vurgulandı.

Real Madrid ayrıca, "Her zaman evi olmaya devam edecek olan Real Madrid, Álvaro Arbeloa'ya ve ailesine hayatlarının bu yeni döneminde başarılar ve bol şans dilemektedir." ifadelerine yer verdi.