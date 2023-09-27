İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3153
  • EURO
    28,6917
  • ALTIN
    1646.5
  • BIST100
    8213.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de Ancelotti sonrası sürpriz aday
Spor

Real Madrid'de Ancelotti sonrası sürpriz aday

Real Madrid yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Carlo Ancelotti'nin yerine gelecek sezon Roberto De Zerbi'yi teknik direktör listesine ekledi.

27 Eylül 2023 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Real Madrid'de Ancelotti sonrası sürpriz aday
ABONE OL

Real Madrid'de bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek Carlo Ancelotti'nin yerine teknik direktör arayışları başlamış durumda.

EN BÜYÜK ADAY ALONSO

Real Madrid futbolculuk yıllarında uzun süre takımın formasını giyen ve kulübün dinamiklerini bildiğinden dolayı listenin başına Xabi Alonso'yu koydu.

Özellikle bu sezon Bayer Leverkus'in başında sezona fırtına gibi başlayan Xabi Alonso listenin başını çekiyor.

BİR DİĞER ADAY DE ZERBI

Real Madrid, Xabi Alonso'nun yanı sıra diğer alternatiflerini de araştırmaya devam ediyor. Graham Potter'ın ayrılmasından sonra Brighton'un başına geçen ve geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Roberto De Zerbi'de, Real Madrid'in teknik direktör adayları arasında kendisine yer buldu.

Brighton'un başında 46 resmi maça çıkan Roberto De Zerbi bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Maç başı puan ortalaması da 1.72 oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.