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Spor

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Ameliyat kararı alındı

Real Madrid'in bu yaz kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı alındı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Ameliyat kararı alındı
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Real Madrid'in bu yaz Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

The Athletic'in haberine göre, dizinden sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu için ameliyat kararı alındı.

Real Madrid'in, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.

18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

SÖZLEŞME DONDURULACAK İDDİASI!

İspanyol basınından Mundo Deportivo, genç yıldız için ameliyat kararı alınmadan önce Arda'nın ameliyat olması durumunda sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağını öne sürmüştü. İspanyol devinin böyle bir durumda, kontenjan nedeniyle genç yıldızın lisansını ocak ayına kadar askıya alabileceği iddia edilmişti.

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