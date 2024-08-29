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Spor

Real Madrid'de Arda Güler için çarpıcı gelişme! ''Ancelotti haklı çıktı''

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, kulübün deneyimli ismi Luka Modric'i solladı. Genç oyuncunun, önümüzdeki günlerde orta sahada dominasyon kurabileceği iddia edildi.

29 Ağustos 2024 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler için çarpıcı gelişme! ''Ancelotti haklı çıktı''
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Milli futbolcumuz Arda Güler'in, Valladolid maçına 11'de çıkmasıyla gösterdiği performans büyük takdir topladı.

İspanya'nın en büyük üçüncü radyo istasyonu olan Onda Cero'da yorumculuk yapan Şilili eski futbolcu Fernando Burgos, Real'deki son gelişmeleri değerlendirirken, "Modric, Arda Güler ve Brahim'in gerisinde yer alıyor. Ancelotti, tercihini Güler ve Brahim Diaz arasında yaptığını belirtti ve Modric'ten hiç bahsetmedi" diye konuştu.

"ANCELOTTI'NİN HAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Teknik direktör Ancelotti de Valladolid maçının ardından "Arda Güler orta saha olarak başladı. Bugün seçimim onun ve Brahim arasındaydı ve ona süre vermenin iyi olacağını düşündüm. Sonuç olarak iyi bir maç çıkardı" demişti. Burgos yaptığı yorumda "Bundan sonra Modric artık orta sahada ilk akla gelen seçenek olmayacak. Arda ve Brahim Diaz'ın sahadaki performansı da Ancelotti'nin kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı" ifadesini kullandı.

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