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Spor

Real Madrid'de Arda Güler sevinci! Bireysel çalışmalara başladı

Real Madrid'de sakatlığını atlatan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler takımdan ayrı, bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler sevinci! Bireysel çalışmalara başladı
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İspanyol ekibi Real Madrid'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bügün yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, fitness çalışmasıyla başladı. Topla taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamladı.

İspanyol ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel çalıştı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan David Alaba da antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı.

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