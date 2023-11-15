Real Madrid'de bir sakatlık daha!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid sakatlıklarla boğuşuyor. Başarılı orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, milli takım antremanında sakatlık yaşadı.

Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile Camavinga, dizinden sakatlandı.

Bununla birlikte Real Madrid kadrosundaki sakat oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Kadrodaki kilit isimlerden Thibiaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham ve milli oyuncumuz Arda Güler, Madrid ekibinin sakatlık listesinde yer alıyor.

Çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çeken Eduardo Camavinga bu sezon Real Madrid formasıyla 17 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol pası verdi. Fransız futbolcu, 17 karşılaşmada 3 farklı pozisyonda yer aldı.