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Spor

Real Madrid'de Camavinga'nın durumu belirsiz

Sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Eduardo Camavinga, Xabi Alonso'nun orta saha tercihleriyle gözden düştü.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 08:10 - Güncelleme:
Real Madrid'de Camavinga'nın durumu belirsiz
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Eduardo Camavinga, 23 Nisan'da Getafe maçında yaşadığı sol adduktor yırtığının ardından sahalara dönemedi. Fiziksel olarak hazır olmamasının yanı sıra, Real Madrid'deki teknik değişim de Camavinga'nın geleceğini belirsizleştirdi.

Xabi Alonso'nun, Arda Güler ve genç yetenek Franco Mastantuono'ya öncelik tanıması, 22 yaşındaki Fransız orta sahayı geri plana itti. Jude Bellingham'ın sakatlığında bile ilk tercih edilmemesi, Camavinga için alarm zillerini çaldı. PSG başta olmak üzere birçok kulübün radarına giren yıldız oyuncunun, Madrid'de yedek kalmayı kabullenip kabullenmeyeceği merak konusu.

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