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Spor

Real Madrid'de Carlo Ancelotti çıkmazı

La Liga'da Real Madrid sahasında konuk ettiği Valencia'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Alınan sonucun ardından İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışma konusu oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Real Madrid'de Carlo Ancelotti çıkmazı
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İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Valencia, Santiago Bernabeu'dan tam 17 yıl sonra galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'de bu maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği bir kez daha tartışma konusu oldu.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Real Madrid, son 5 maçta yalnızca 2 galibiyet aldı. Valencia karşısında kaybetmeyi hak etmediklerini ve şanslar bulduklarını söyleyen 65 yaşındaki teknik adam, yaşanan tabloyu, "Her maçta acı çekiyoruz. Rakiplerin bize gol atması için çok fazla çaba harcamasına gerek kalmıyor." sözleriyle özetledi.

ALONSO İLE TEMASTALAR

Real Madrid'in sezon sonunda kupa alamaması halinde sözleşmesi devam etmesine rağmen (2026) Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması bekleniyor.

İspanyol devinin gündeminde uzun süredir Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso yer alıyor. İspanya'dan Relevo, Real Madrid'de üst düzey bazı isimlerin gelecek sezon takımı Alonso'ya emanet etmek istediğini gündeme taşımıştı.

KUPALARDA SON DURUM

Real Madrid, İspanya La Liga'da 67 puanlı lider Barcelona'nın arkasında 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Carlo Ancelotti'nin ekibi, Kral Kupası finalinde ise Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde de Arsenal ile yarı final mücadelesi verecek.

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