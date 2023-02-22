Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin alternatifleri belli oldu

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Carlo Ancelotti'yi Brezilya Milli Takımı'nın başına getirmek istiyor.

Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası'nda istediği sonucu elde edemeyen Brezilya, teknik direktör Tite ile yolları ayırmıştı. Brezilya Futbol Konfederasyonu, milli takımın başına tecrübeli bir isim getirmeyi planlıyor. En uygun ismin ise Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti olduğu belirtildi.

Fichajes'in haberine göre, 63 yaşındaki teknik adam da Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırma fikrine sıcak bakıyor. Brezilya Futbol Konfederasyonu temsilcilerinin İtalyan hoca ile görüşmek için yakın zamanda İspanya'ya gitmeyi planlandığı da yazıldı.

REAL MADRİD ALTERNATİFLERİ BELİRLEDİ



Real Madrid, sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Carlo Ancelotti'nin alternatiflerini belirlemeye başladı. Madrid ekibinin listesinde 3 isim yer aldı.

Haberde, ilk hedef olarak eski Chelsea patronu Thomas Tuchel olduğu belirtilirken diğer ismin ise daha önce Madrid ekibini çalıştıran Zinedine Zidane olduğu söylendi. Ayrıca listenin son sırasındaki ismin ise Real Madrid rezerv takımının başında bulunan Raul Gonzalez olduğu iddia edildi.