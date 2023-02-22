İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8731
  • EURO
    20,0661
  • ALTIN
    1111.9
  • BIST100
    5071.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin alternatifleri belli oldu
Spor

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin alternatifleri belli oldu

İspanya La Liga devi Real Madrid, sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin alternatiflerini belirlemeye başladı. Bu isimlerin başında Thomas Tuchel ve Zinedine Zidane geliyor.

22 Şubat 2023 Çarşamba 20:35 - Güncelleme:
Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin alternatifleri belli oldu
ABONE OL

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Carlo Ancelotti'yi Brezilya Milli Takımı'nın başına getirmek istiyor.

Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası'nda istediği sonucu elde edemeyen Brezilya, teknik direktör Tite ile yolları ayırmıştı. Brezilya Futbol Konfederasyonu, milli takımın başına tecrübeli bir isim getirmeyi planlıyor. En uygun ismin ise Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti olduğu belirtildi.

Fichajes'in haberine göre, 63 yaşındaki teknik adam da Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırma fikrine sıcak bakıyor. Brezilya Futbol Konfederasyonu temsilcilerinin İtalyan hoca ile görüşmek için yakın zamanda İspanya'ya gitmeyi planlandığı da yazıldı.

REAL MADRİD ALTERNATİFLERİ BELİRLEDİ

Real Madrid, sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Carlo Ancelotti'nin alternatiflerini belirlemeye başladı. Madrid ekibinin listesinde 3 isim yer aldı.

Haberde, ilk hedef olarak eski Chelsea patronu Thomas Tuchel olduğu belirtilirken diğer ismin ise daha önce Madrid ekibini çalıştıran Zinedine Zidane olduğu söylendi. Ayrıca listenin son sırasındaki ismin ise Real Madrid rezerv takımının başında bulunan Raul Gonzalez olduğu iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.