Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Real Madrid'de Conte isyanı

Dünya futbolunda en çok merak edilen konulardan biri Real Madrid'de görevine son verilen Lopetugui'nin yerine hangi teknik direktörün getirileceği...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol basını eflatun beyazlıların teknik direktörünün Antonio Conte olacağını iddia ederken takımdaki bazı futbolcuların İtalyan çalıştırıcıyı istemediği belirtildi.

Real Madrid'de yeni teknik direktörle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eflatun beyazlıların yeni hocasının Antonio Conte olacağı iddiaları sonrasında İspanyol basınından dikkat çekici bir haber kaleme aldı.

Football Espana'nın haberine göre Real Madrid'in bazı yıldızları Antonio Conte'nin takımın başına getirilmesine karşı çıktı. İsimlerin de verildiği haberde İtalyan teknik adamın oyun sisteminin takımla uyuşmayacağı öne sürüldü.

Real Madrid'de Conte'nin getirilmesine karşı çıkan futbolcuların listesi; Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal, Toni Kroos, Isco

(Yeni Şafak)

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Limon suyunun yararları

Limon suyunun yararları

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Dişlerimize zarar veren gıdalar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA