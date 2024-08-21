Real Madrid'de deprem! Carlo Ancelotti'ye resti çekti ''Beni kiralayın''

Futbolda 2024/25 sezonu başlarken, sezonun en gözde kulüplerinin başında Real Madrid geliyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı başarıların ardından kadrosunu Kylian Mbappe ile güçlendiren İspanyol devinde, flaş bir gelişme yaşandı. Birçok yıldız futbolcunun bulunduğu takımda kadro dengesini sağlamak için yoğun mesai harcayan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi genç futbolcunun kararı şoka uğrattı.

REAL MADRID'DE SÜRPRİZ KARAR!

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in sezon başı transferlerinden Endrick flaş bir karar aldı. İspanyol basınının aktardığı bilgiye göre; Real Madrid'de umduğu süreyi bulamayacağını düşünen Endrick, sezonun başlarında yeteri kadar oynayamazsa devre arasında kiralanma talebinde bulunacak.

Brezilya ekibi Palmeiras'tan büyük beklentilerle transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giymek istiyor. Ancak takımın hücum hattındaki şişkinliği sebebiyle işi bir hayli zor olacan genç oyuncu, devre arasında kulübe veda edebilir.

ARDA GÜLER FORMA BEKLİYOR

Öte yandan Real Madrid'in bir başka genç futbolcusu Arda Güler de hocası Carlo Ancelotti'den forma bekliyor. Yaz aylarında birçok kulübün peşine düştüğü milli futbolcumuz, hocasının kendisine gösterdiği yoğun ilgi üzerine takımda kalarak forma rekabetine girme kararı almıştı.

Carlo Ancelotti'nin takımın yıldız oyuncuları ve genç futbolcular arasında nasıl bir kadro dengesi sağlayacağı merakla bekleniyor.

Star Gazetesi